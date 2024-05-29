Звезда фильмов «Кто угодно, кроме тебя» рассказал, как бы он сыграл Бэтмена

Звезда фильмов «Кто угодно, кроме тебя» и «Топ Ган: Мэверик» Глен Пауэлл в интервью GQ рассказал, как именно он бы сыграл Бэтмена, будь у него такая возможность.

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По словам Пауэлла, у него был бы свой и «определённо дикий» взгляд на Тёмного рыцаря. По тону это вряд ли было бы что-то похожее на Мэтта Ривза. Скорее, на Майкла Китона.

"Я всегда был тем парнем, который любит Бэтмена. У меня был бы определённо дикий взгляд на Бэтмена. Вряд ли бы я выдал что-то в духе Бэтмена у Мэтта Ривза. Больше было бы похоже на Майкла Китона."

При наличии Роберта Паттинсона, который числится Бэтменом во вселенной Мэтта Ривза, Пауэлл вряд ли сможет сыграть Тёмного рыцаря в ближайшее время. Хотя в официальной киновселенной DC у Джеймса Ганна пока нет своего Бэтмена.