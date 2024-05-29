Умер актер из «Кин-дза-дза! » и «Следствие ведут ЗнаТоКи» Валерий Фролов

Ушел из жизни Валерий Фролов, советский и российский актер театра, кино и ТВ.

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Валерий Борисович Фролов родился 17 февраля 1948 года в городе Шахты, Ростовская область. Когда ему было пять, переехал с родителями в Ростов-на-Дону. Окончил спецшколу № 53 - с преподаванием ряда предметов на немецком языке.

Свою первую роль - чеховского Ваньки Жукова - сыграл еще первоклассником. Посещал театральный кружок, играл в самодеятельных спектаклях, принимал участие в школьных и городских конкурсах чтецов. В 1972-м окончил ГИТИС.

Служил в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского, Театре-студии "Драматург". В числе сценических работ - Троттер ("Мышеловка" Агаты Кристи), Ромка ("Самая счастливая" Володарского), Гамыра ("Прощание в июне" Вампилова), Клим ("Дружина" Рощина), другие.

Экранный дебют - в 1977-м, фильм-спектакль "Любовь Яровая". Далее - "Капитанская дочка", следователь Серёгин в нескольких эпизодах сериала "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Корпус генерала Шубникова", "Тайна записной книжки", "Батальоны просят огня…", Терновой - главная роль - в "Букете фиалок", "Кин-дза-дза!", "Братаны" - всего более двадцати фильмов и сериалов.

Был членом Союза театральных деятелей России и Гильдии актеров кино России.

Пометка об уходе актера появилась в его профиле на портале "Кино-театр.ру". Сокурсники по ГИТИСу печальную информацию в соцсети подтвердили.