Нижегородка Наталья Бочкарева опубликовала видео казуса на съемках сериала
Уроженка Нижнего Новгорода, актриса Наталья Бочкарева опубликовала в своем аккаунте в соцсети видео забавного инцидента на съемках.
Курьез произошел на съемочной площадке сериала «Бедный олигарх» (18+). В этой сцене Бочкарева стоит в лесу с ружьем.
Дорогие жители Гнедово, я, Василиса Чеснова, как действующий и будущий президент, — произнесла актриса на видео.
Ее оговорка вызвала смех у присутствующих.
Казусы случаются на съемочной площадке, — написала в соцсетях Бочкарева.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров купил картину нижегородского художника-пожарного.