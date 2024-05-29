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Нижегородка Наталья Бочкарева опубликовала видео казуса на съемках сериала

Уроженка Нижнего Новгорода, актриса Наталья Бочкарева опубликовала в своем аккаунте в соцсети видео забавного инцидента на съемках. 

Наталья Бочкарева опубликовала видео казуса на съемках сериала
© РИА Новости

Курьез произошел на съемочной площадке сериала «Бедный олигарх» (18+). В этой сцене Бочкарева стоит в лесу с ружьем.

Дорогие жители Гнедово, я, Василиса Чеснова, как действующий и будущий президент, — произнесла актриса на видео.

Ее оговорка вызвала смех у присутствующих.

Казусы случаются на съемочной площадке, — написала в соцсетях Бочкарева.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров купил картину нижегородского художника-пожарного.

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Наталья Бочкарева
Филипп Киркоров