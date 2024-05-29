Наталья Бочкарева опубликовала видео казуса на съемках сериала

Уроженка Нижнего Новгорода, актриса Наталья Бочкарева опубликовала в своем аккаунте в соцсети видео забавного инцидента на съемках.

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Курьез произошел на съемочной площадке сериала «Бедный олигарх» (18+). В этой сцене Бочкарева стоит в лесу с ружьем.

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Дорогие жители Гнедово, я, Василиса Чеснова, как действующий и будущий президент, — произнесла актриса на видео.

Ее оговорка вызвала смех у присутствующих.

Казусы случаются на съемочной площадке, — написала в соцсетях Бочкарева.

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