«Наряды полиции стояли». Звезда «Универа» вспомнил реакцию парижан на россиян в 90-е

Актер Александр Мартынов рассказал в беседе с «Пятым каналом», что французы «готовились к погрому» на съемках «Окно в Париже».

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Съемки картины происходили в Париже в 1992 году. На тот момент Мартынову было десять лет. По словам актера, французы «стояли на стреме» из-за того, что к ним приедут «русские дети». Артист рассказал, что иностранцы вызвали наряд полиции и «готовились к банкротству».

«Какой же у них был шок в хорошем смысле, что мы спокойно сидим, ничего не громим, никуда не бегаем, даже не орем. Спокойно себе сидим, вошли в кадр, отработали, вышли», — поделился актер.

Мартынов отметил, что во время съемок французы задарили игрушками российских детей-актеров. Артист признался, что у него был шок от их изобилия. Он отметил, что ощущал себя как в сказке и во сне на съемках. Актер объяснил, что виды Парижа контрастировали с «разрухой» России в 90-х.

«Я даже после этого в Париже никогда не был и не хочу туда, чтобы ощущения от того города разрушить», — рассказал актер.

Александр Мартынов известен по роли Валентина в сериале «Универ. Новая общага».

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