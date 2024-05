Джеффри Райт замечен на съемках второго сезона «Одни из нас»

В сети появились кадры со съемочной площадки второго сезона сериала «Одни из нас» (The Last of Us). На них можно увидеть актера Джеффри Райта, который сыграл того же персонажа, роль которого он исполнил во второй части игры The Last of Us, на которой и основан сериал.

© runews24.ru

«Одни из нас» рассказывают о жизни разных группировок, переживших зомби-апокалипсис, обрушившийся на Америку и весь остальной мир.

По сюжету Айзек Диксон, которого и сыграл Райт, является лидером военизированной группировки, которая располагается в Сиэтле и ведет непримиримую войну. Он был командиром одной из главных героинь игры — Эбби и ее друзей. Если в игре он носил потрепанный свитер, то на фото он одет в военную униформу. Возможно, авторы хотят также показать прошлое героя.

К своим ролям вернутся Белла Рамзи и Педро Паскаль, которые сыграли соответственно Элли и Джоэла.

Премьера сериала, по неофициальным данным, намечена на весну 2025 года.

24 мая сообщалось, что Стивен Спилберг планирует выпустить свой новый блокбастер не ранее 2026 года.