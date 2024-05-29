Умерла Элизабет Макрэй, актриса и модель, звезда "мыльных опер"

27 мая в Северной Каролине, где она выросла и где жила со своим третьим мужем, скончалась Элизабет Макрэй, американская актриса кино и сериалов, певица и бывшая модель.

© Кадр из фильма "Разговор"

Артистка умерла в возрасте 88 лет, передает Deadline. Причина и обстоятельства смерти не разглашаются.

Элизабет Хендон Макрэй родилась в 1936 году в Южной Каролине. В Северную переехала с семьей в 1940-м. Образование получила в Вашингтоне. Работала моделью. В 1956-м перебралась в Нью-Йорк. Занималась живописью. Играла во внебродвейских постановках.

Снималась с 1958-го, отметившись в веренице классических телевестернов и обойме "мыльных опер"-рекордсменов: "В поисках завтрашнего дня", "Путеводный свет", "Главная больница", "Другой мир", "Дни нашей жизни" (18+). Фильмография - чуть менее полусотни проектов.

Макрэй была второй женой и вдовой лауреата премии "Оскар" Недрика Янга, актера и сценариста.