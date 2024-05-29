Режиссёр Седрик Кан рассказал о своём подходе к созданию кино

Французский актёр и режиссёр Седрик Кан рассказал подробности о своём подходе к созданию кино.

«Снимаем задёшево. Только так можно оставаться свободным. Если бюджет большой, ни о какой свободе речи быть не может», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам режиссёра, в его картинах зачастую хотели сниматься известные артисты, но он чаще всего отказывался, так как актёров предпочтительно выбирать самому.

«Моя свобода дороже, а с большими актёрами обычно в проект приходят и большие деньги», — добавил Кан.

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