Умер актер из "Курьера на Восток" и "Молодой гвардии" Валерий Музыка

Ушел из жизни Валерий Музыка, советский, украинский и российский актер театра, кино и ТВ, режиссер, поэт и писатель.

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Валерий Андреевич Музыка родился 9 мая 1946 года в Ворошиловграде (ныне - Луганск, ЛНР). В 1972-м году окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского.

С 1966 года служил актером Владивостокского краевого театра драмы, в 1969-м - актер Львовского музыкально-драматического театра, в 1972-2006 годах - актер Луганского областного русского драматического театра. Преподавал режиссуру на кафедре теле- и киноискусства Луганского государственного института культуры и искусств. Заслуженный артист Украинской ССР - звания удостоен в 1988-м.

Среди театральных работ: Иван Земнухов - "Молодая гвардия", Пушкин - "Гибель поэта", Федор - "Царь Федор Иоанович", Константин Петров - "Делись огнем", Ленин - "Дальше... Дальше...", другие.

На экране - с 1973-го - убийца Горук в драме "До последней минуты", далее - комсорг Снегов в "Наследниках", телеверсия "Делись огнем", "Курьер на Восток".

Музыка - лауреат Премии имени Молодой гвардии 1974 года и Премии Союза театральных деятелей Украины имени Бучмы в 1998-м.

Об уходе актера сообщили сегодня в Луганском русском драматическом театре.