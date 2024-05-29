Каштанова высказалась о будущем киноиндустрии в России

Российскую киноиндустрию ждет грандиозное развитие, страна идет большими шагами в правильную сторону, таким мнением поделилась актриса Софья Каштанова на презентации, посвященной международному фестивалю «КиноБраво». Она отметила, что российский кинематограф стал всецелым из-за обилия телепроектов, в числе которых также значатся как исторические, так и патриотические проекты, передает корреспондент NEWS.ru. Первый международный фестиваль «КиноБраво» пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и Большом Сочи.

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Я вижу грандиозное развитие нашей киноиндустрии. <...> Мы очень правильно развиваемся. Наш кинематограф стал таким всецелым. <...> Всем этим проектам должно быть место, — сказала артистка.

Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил, что актриса Юлия Высоцкая с годами стала лучше играть благодаря «домашней школе» режиссера Андрея Кончаловского. Он отметил ее участие в съемках нового фильма «Огненный мальчик», который станет первым ее проектом за несколько лет.

Российская актриса Ирина Безрукова ранее посетила светскую премьеру нового оригинального проекта KION «Клиника счастья. Реалити». Она рассказала, как пользовалась метро на днях. Артистка призналась, что старается избегать часа пик в метрополитене, поскольку ей «некомфортно немножко».