Софья Каштанова рассказала, какую роль считает достижением

Российская актриса Софья Каштанова назвала «Полицейского с Рублевки» фильмом, открывшим ей дорогу и раскрывшим ее, об этом артистка рассказала корреспонденту NEWS.ru на презентации, посвященной международному фестивалю «КиноБраво». Таким образом она ответила, какая роль или проект является главным достижением в ее карьере. По словам Каштановой, кинокартина дала ей «достаточно мощную известность».

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Безусловно, «Полицейский с Рублевки» — это фильм, который открыл мне путь, дал мне известность достаточно мощную. Фильм посмотрели, я не знаю, наверное, практически все русскоговорящие люди. Это фильм, который раскрыл меня, — ответила актриса, сыгравшая Кристину.

Первый международный фестиваль «КиноБраво» пройдет в Красной Поляне и Большом Сочи с 28 сентября по 4 октября. Говоря о дальнейших планах, актриса добавила, что ей «максимально» не хотелось бы сниматься в проектах без морали, в которых есть «зло и негатив». Как рассказала Каштанова, ее привлекают фильмы, несущие пользу зрителю. При этом артистке очень хотелось бы сняться в историческом фильме.

Я бы очень хотела исторические фильмы, я очень люблю историческое кино, — заявила Каштанова.

Вместе с этим актриса выразила уверенность, что отечественную киноиндустрию ждет грандиозное развитие. По мнению Каштановой, сегодня Россия идет «большими шагами в правильном направлении».