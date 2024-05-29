Актеры «Звездных войн» Джорджа Лукаса: где они сейчас

Джордж Лукас придумал идею «Звёздных войн» ещё в студенчестве, когда работал над одним из проектов в Университете Южной Калифорнии. Будучи фанатом комиксов о Флэше Гордоне, популярных в 1930-х, и фильма японского режиссёра Акиры Куросавы «Скрытая крепость» (1958) он разработал сюжет о летающей Звезде Смерти и начал сразу с «четвёртого эпизода», чтобы «заявить» её.

© Кадр из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»

Актёров на главные роли искал не очень известных, например, Марк Хэмилл сыграл только небольшие роли в сериалах, а Харрисон Форд до «Звёздных войн» и вовсе успел поработать плотником, а затем над фильмом Лукаса 1973-го года «Американские граффити». Итак, в этом обзоре подробнее остановимся на актёрах, запустивших вместе с режиссёром многолетнюю, «множественную», ставшую культовой в истории кино франшизу.

Марк Хэмилл – Люк Скайуокер

Несмотря на внушительную фильмографию, 72-летнего Марка Хэмилла можно смело назвать актёром одной роли – скромного голубоглазого парня Люка Скайуокера в далёкой-далёкой Галактике. В 1977-м Лукас пригласил его на роль главного протагониста в «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» и не ошибся. После съёмок Хэмилл проснулся знаменитым, но в последующие годы не мог похвастаться главными ролями. Много занимался озвучкой, появлялся в ролях-камео в последующих экранизациях «Звёздных войн», но успеха, полученного после съёмок в трёх фильмах Лукаса, повторить не мог. И по мнению фанатов «Звёздных войн», может, это и хорошо, что Хэмилл так и остался «лицом» франшизы.

Кэрри Фишер – принцесса Лея

Ещё одна «жертва» Лукаса и «Звёздных войн», если можно так сказать. Как и в случае с Хэмиллом, Фишер не отличилась большими прорывами в картинах других режиссёров. Тоже много занималась озвучкой, появилась в фильме Дэвида Кроненберга «Звёздная карта» (2014) в роли знаменитой принцессы и в одном из фильмов трилогии сиквелов «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015). Скончалась в 2016-м в возрасте 60-и лет, в результате возникших осложнений после приёма психотропных веществ.

Харрисон Форд – Хан Соло

Форда можно считать самым удачливым «выпускником» «Звёздных войн». Но здесь, скорее, сыграла большую роль его экранная харизма – крепкого парня, с грубоватым чувством юмора, которому по плечу любая задача, будь то полёт в удалённый уголок Вселенной или отправка на поиски Святого грааля. Самое интересное, что Индианой Джонсом Харрисон стал благодаря дружбе Лукаса со Спилбергом. Накануне премьеры первых «Звёздных войн» Джордж испытывал такой стресс, будучи уверенным в провале, что Стивену пришлось взять его на абордаж и увезти на Гавайи, чтобы развеяться. Там-то они и придумали сюжет «Индианы Джонса: В поисках утраченного ковчега», а главным героем никого не увидели, кроме Форда. Позже актёр отметился ещё несколькими успешными фильмами, такими как «Бегущий по лезвию» (1982), «Деловая девушка» (1988), «Беглец» (1993), «Самолёт президента» (1997), «К-19» (2002) и др.

Джеймс Эрл Джонс – Дарт Вейдер

Об участии актёра в «Звёздных войнах» стало известно не сразу. Ведь он не появлялся на экране в привычном обличии, а вынужден был сниматься «в чёрном» - шлеме и длинном плаще, полностью закрывавшем лицо и фигуру. Именно так Лукас задумал главного отрицательного героя истории – обезображенного в результате экспериментов и скрывающего личность властителя ситхов, олицетворяющего Тёмную сторону силы. Главным даром франшизе от Джонса стал его голос, который Lucasfilm, в конце концов, купила за большие деньги, чтобы работать с ним дальше с помощью искусственного интеллекта. Сейчас актёру 93, и за его плечами участие в различных кино- и телепроектах в небольших ролях. Российские зрители могут его помнить, например, по роли отца главного героя, короля Замунды в комедии «Поездка в Америку» (1988).

Фрэнк Оз – магистр Йода

Известный в Америке актёр и режиссёр кукольного театра. Благодаря этой специализации он и попал во франшизу Лукаса, чтобы помочь ему «оживить» друга и ментора Люка Скайуокера, мудрейшего гранд-мастера Ордена джедаев. Оз начал озвучивать и «отыгрывать» Йоду со второго фильма трилогии «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980), где, собственно, тот и появляется впервые. За свою карьеру Фрэнк озвучил множество персонажей сериала «Улица Сезам», а также подарил голос мультфильмам Pixar – «Головоломка» и «Головоломка 2».