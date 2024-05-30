Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт назвали четыре своих любимых фильма

Крис Хемсворт и Аня Тейлор-Джой назвали четыре своих любимых фильма
Актёр Крис Хемсворт и актриса Аня Тейлор-Джой дали небольшое интервью порталу Letterboxd в честь премьеры фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Артисты составили список из четырёх картин, которые впечатлили их больше всего.
Звезда фильмов Marvel оказался большим любителем мюзиклов и семейных драм. В его списке оказались «Эта замечательная жизнь», «Лабиринт», «Бесконечная история» и «Принцесса-невеста».
Любимые фильмы Криса Хемсворта
- «Эта замечательная жизнь» (1947);
- «Лабиринт» (1986);
- «Бесконечная история» (1984);
- «Принцесса-невеста» (1987).
Список звезды «Хода королевы» оказался более привычным для современного зрителя. Аня Тейлор-Джой очень любит фильмы «Капитан Крюк», «Почти знаменит», «Интервью с вампиром» и «Форрест Гамп».
Любимые фильмы Ани Тейлор-Джой
- «Капитан Крюк» (1991);
- «Почти знаменит» (2000);
- «Интервью с вампиром» (1994);
- «Форрест Гамп» (1994).
Ранее о своих любимых фильмах также рассказал Райан Гослинг.