Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт назвали четыре своих любимых фильма

Актёр Крис Хемсворт и актриса Аня Тейлор-Джой дали небольшое интервью порталу Letterboxd в честь премьеры фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Артисты составили список из четырёх картин, которые впечатлили их больше всего.

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Звезда фильмов Marvel оказался большим любителем мюзиклов и семейных драм. В его списке оказались «Эта замечательная жизнь», «Лабиринт», «Бесконечная история» и «Принцесса-невеста».

Любимые фильмы Криса Хемсворта

Список звезды «Хода королевы» оказался более привычным для современного зрителя. Аня Тейлор-Джой очень любит фильмы «Капитан Крюк», «Почти знаменит», «Интервью с вампиром» и «Форрест Гамп».

Любимые фильмы Ани Тейлор-Джой

Ранее о своих любимых фильмах также рассказал Райан Гослинг.