Звезда фильма «Солдаты» Маклаков высказался об актерских способностях Гагариной

Полина Гагарина сыграла главную роль в сериале «Красные линии» — спин-оффе сериала «Бывшие». О картине уже появились первые отзывы. Многие зрители недоумевают, почему певица внезапно стала актрисой. Но за исполнительницу хита «Спектакль окончен» вступились многие коллеги по шоу-бизнесу. Ее игру похвалил звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков.

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Маклаков отметил, что Полина окончила Школу-студию МХАТ — одно из лучших актерских учебных заведений в России. Алексей не увидел каких-то особенностей в ее работе и непрофессионализма.

«Считаю, что она прекрасная, замечательная актриса с хорошим чувством юмора, такта и, самое главное, мира. Полноценный профессионализм — вот что я увидел в исполнении Полины Гагариной», — цитирует артиста StarHit.

Актер поделился мнением и о работе с блогерами Давой и Миланой Хаметовой, которые сыграли в фильме «Не одна дома». Маклакову также очень понравилось с ними работать. Милану он назвал чутким и замечательным ребенком с задатками актрисы. Артист признался, что ему «в кайф» взаимодействовать с молодежью.

Певица сыграла в картине девушку Елену Огурцову. Она зажата между двумя мужчинами — один крадет у нее свободу, а другой — мечту. Героиня не побоялась пойти на поводу у желаний и встретила на своем пути много трудностей.

Ранее кинокритик и журналист Роман Григорьев оценил актерскую игру певицы Полины Гагариной в новом сериале «Красные линии». В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» он отметил, что не понимает, за что ее могут хейтить зрители, так как на экране она «смотрится нормально».