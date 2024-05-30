Как голливудская звезда Николь Кидман сохраняет глубокую связь с родиной

Кидман недавно приравняли к одной из главных культовых личностей Австралии. Актриса же в свою очередь не упускает момента рассказать о любви к самому удаленному материку планеты, который является ее малой родиной.

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Николь Кидман, одна из самых известных австралийских звезд Голливуда, неизменно демонстрирует свою любовь и привязанность к исторической родине. Несмотря на напряженный образ жизни в Теннесси вместе с мужем-рокером Китом Урбаном и двумя дочерями — 15-летней Сандей Роуз и 13-летней Фейт Маргарет, Кидман сохраняет крепкие узы с Австралией, регулярно посещая страну.

Недавно Николь была названа одной из десяти культурных икон Австралии, что свидетельствует о ее долгосрочном влиянии на культурный ландшафт родины. Это признание пришло после трогательного интервью Кидман на шоу The Ray Martin Show в 2001 году, где она делилась тем, что постоянно возвращает ее к австралийским корням.

«Это то место, где я выросла, это мое детство», — с ностальгией в голосе говорила Николь. «Это деревья, это юмор… Я имею в виду, что в Австралии так много всего уникального».

Актриса подчеркнула, что удаленность Австралии от остального мира добавляет ее родине особое очарование.

Даже после переезда семьи в Теннесси, когда ее дочери были еще маленькими, привязанность Кидман к Австралии очевидно повлияла на них. По словам самой Николь, ее дочери «нашвилляне» с южным акцентом, но при этом в них сочетаются и австралийские нотки — они настоящие «гибриды».

Чтобы поддерживать прочные связи с Австралией, Николь и Кит владеют несколькими квартирами в пригороде Сиднея, обеспечивая себе «место, которое можно назвать домом» во время визитов на историческую родину.

Любовь Кидман к Австралии проявляется и в ее профессиональной деятельности. Она часто возвращается к своим корням, снимаясь в австралийских фильмах и работая над проектами, которые подчеркивают красоту и культуру ее родины. Даже ее роль в сериале «Большая маленькая ложь», действие которого происходит в Калифорнии, была наполнена отголосками австралийской аутентичности.

По словам самой Николь, Австралия — это не просто географическое место, а особое чувство, которое «резонирует со многими экспатами и путешественниками».

«Здесь есть все, что вам нужно», — заключила актриса в интервью, отмечая, почему Австралия остается столь важной частью ее личности.

Преданность Николь Кидман своему ремеслу в сочетании с глубокой связью с родной страной делают ее любимой фигурой как в Австралии, так и во всем мире. Ее история — это увлекательное путешествие от пригорода Сиднея до вершин Голливуда, но с неизменной частичкой Австралии, всегда близкой ее сердцу.