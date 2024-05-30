Айла Фишер и Нико Паркер снимутся в четвертой «Бриджит Джонс»

Айла Фишер («Волк как я», «Бывшая с того света»), Нико Паркер («Одни из нас», «Солнечное побережье»), Джозетт Саймон («Анатомия скандала», «Ведьмак») и Лейла Фарзад («Авеню 5», «Я ненавижу Сьюзи») присоединились к касту фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» (Bridget Jones: Mad About the Boy). Съемки четвертой части популярной кинофраншизы полным ходом идут в Лондоне.

© кадр из фильма

«ИнтерМедиа» напоминает, что главную роль снова исполнит Рене Зеллвегер, к ней присоединятся Хью Грант и Колин Фёрт, а также Эмма Томпсон (сыгравшая акушерку в фильме «Бриджит Джонс 3»). Новых персонажей, как сообщалось ранее, сыграют Чиветель Эджиофор и Лео Вудалл. Как сообщает Variety, к ролям родителей Бриджит вернутся Джим Бродбент и Джемма Джонс, а верных друзей Джонс снова сыграют Ширли Хендерсон (Джуд), Сэлли Филлипс (Шазза) и Джеймс Кэллис (Том). Появятся в новом фильме и коллеги Бриджит Ричард (Нил Пирсон), Миранда (Сара Солемани) и Кэти (Джоэнна Скэнлэн), а также Уна (Селия Имре).

Режиссером картины стал Майкл Моррис («13 причин почему», «Ради Лесли»), сценарий написали автор романов про Бриджит Джонс Хелен Филдинг, Эби Морган («Эрик», «Суфражистка») и Дэн Мазер (работавший на «Бриджит Джонс 3»). Мировая премьера фильма запланирована на 14 февраля 2025 года.