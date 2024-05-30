Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода из-за разных взглядов на жизнь. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Источник из близкого окружения знаменитостей заявил, что актеры привыкли по-разному решать конфликты. По его словам, Дженнифер Лопес предпочитает обсуждать недопонимания, а Бен Аффлек отстраняется во время ссоры. Кроме того, разногласия актеров "усугубили" разные подходы к воспитанию детей и финансам, а также постоянные командировки.

"У обоих сложная работа, которая часто требует от них находиться в разных городах. Со временем Дженнифер и Бену стало все труднее эффективно общаться, небольшие недоразумения переросли в серьезные споры", — заявил инсайдер.

Недавно появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе.

"Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось", — заявил источник.

27 мая Бена Аффлека засняли с грустным выражением лица на публике. Актер появился в одиночестве на выпускном вечере своей дочери Вайолет, которая родилась в браке с Дженнифер Гарнер. Знаменитость был одет в белую рубашку, голубые джинсы, бежевый пиджак и темные туфли.