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Никита Кологривый получил травму на съемках сериала «Комбинация» в Саратове

Актер Никита Кологривый во время съёмок сериала «Комбинация», проходивших в Саратове получил травму.

Никита Кологривый получил травму на съемках сериала «Комбинация» в Саратове
©  nsn.fm

Об этом рассказала солистка поп-группы «Комбинация» Татьяна Иванова, сообщает «Комсомольская правда».

По её словам, Кологривый сорвал спину. Иванова пожалела артиста, пожелав ему крепкого здоровья. Ранее стало известно, что певица Алена Апина сыграет преподавателя консерватории в сериале «Комбинация», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Актеры
Никита Кологривый
Татьяна Иванова
Алена Апина