Джереми Реннер ушёл из серии фильмов «Миссии невыполнима» из-за своей дочери

Актёр Джереми Реннер, наиболее известный по роли Соколиного глаза в фильмах Marvel, объяснил, почему решил уйти из франшизы «Миссия невыполнима». В ней он исполнял роль Уильяма Брандта, появившись в «Протоколе Фантом» и «Племени изгоев».

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Как оказалось, артист изначально должен был сыграть более важную роль во франшизе, однако в середине 2010-х у него родилась дочь. Из-за этого он больше не мог отправляться во многомесячные командировки в Европу, решив уйти из серии. При этом сейчас он готов вернуться, ведь его дочь уже подросла.

Я должен был сделать сняться в новых частях «Миссии невыполнима». Я люблю этих парней. Я так люблю Тома [Круза]. Нам было очень весело, и мне очень нравится Уильям Брандт. Но серия требует проводить много времени вдали от дома — в том числе в Лондоне. Мне нужно было быть примерным отцом. В то время я просто не мог совмещать серию с ребёнком. Возможно, теперь, когда моя дочь подросла, я смогу вернуться.

Ближайшим проектом Реннера станет третий сезон «Мэра Кингстауна» — он стартует 2 июня. Это были первые съёмки актёра после страшного инцидента в январе 2023 года.