Александр Михайлов откроет кинофестиваль в Чите, несмотря на пневмонию

Серьезное воспаление и пневмония не помешают народному артисту РСФСР Александру Михайлову принять участие в церемонии открытия ХI Забайкальского международного кинофестиваля. Артиста экстренно госпитализировали 29 мая в 1-ю городскую больницу Читы, ночь он провел в палате.

79-летний актер настоял на своем участии в церемонии открытия, сообщает Министерство культуры региона со ссылкой на председателя оргкомитета Забайкальского кинофестиваля Виктора Шкулева. Он отметил: медикам удалось "стабилизировать ситуацию".

"Все наши разговоры о том, чтобы он поберег себя, не помогли. Он временно оттуда уже выехал, он сегодня будет у нас, ненадолго, правда, на открытии кинофестиваля", - заявил Виктор Шкулев.

Ранее сообщалось, что решение об участии в мероприятии актер, его жена и дочь будут принимать вместе, с учетом мнения врачей.

Александр Михайлов родился в Оловяннинском районе (Читинская область во времена СССР) в 1944 году. Он снялся в нескольких десятках советских картин, наиболее известны "Любовь и голуби", "Через тернии к звездам", "Одиноким предоставляется общежитие".