Папарацци застали Натали Портман в компании мужчины

За последний год Натали Портман натерпелась немало: в прошлом июне стало известно, что супруг актрисы Бенжамен Мильпье изменил ей с молодой экоактивисткой. Звезда дала неверному еще один шанс, но в итоге простить его не смогла. Тем не менее актриса держится бодрячком: после новостей о переменах в личной жизни она выходила в свет, а на днях папарацци подловили ее в хорошем расположении духа и в сопровождении мужчины.

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Спутник Натали — 28-летний ирландский актер Пол Мескаль. При каких обстоятельствах звезды встретились, Daily Mail не уточнил, но, судя по кадрам, определенно весело проводили время.

Познакомились они, уточняет издание, только в прошлом году, когда брали интервью друг у друга в рамках проекта журнала Variety.

По классическому сценарию таблоиды должны были приписать знаменитостям роман, но этот случай — исключение. Натали, как известно, однолюбка, а потому наверняка тяжело переживала предательство Бенжамена. Радует общественность даже то, что Натали кажется непринужденной и выглядит так, будто окончательно отпустила недавние события.

В феврале, к слову, звезда впервые прокомментировала новости о том, что Бенжамен ей изменил. И довольно коротко. Подробностей от звезды мы вряд ли дождемся: она явно не из тех, кто выносит сор из избы.