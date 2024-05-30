Хван Дон Хи: О красоте русских женщин знает вся Корея

Корейский актер Хван Дон Хи, известный по фильму «Настоящий боец» и съемкам совместных видеороликов с российскими блогерами, посетил Россию, чтобы больше узнать о ней. Артист давно интересуется культурой нашей страны. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась со звездой азиатского кино.

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— Хван, расскажите, как вы решили стать актером?

— Когда я учился в старшей школе, нам приходилось коротко стричься, но если кто-то хотел пойти в драматический кружок, то можно было оставить длину волос. Поэтому я решил записаться на занятия. После того как сыграл на сцене, почувствовал дрожь от осознания того, что у меня все получилось. Это изменило меня во многом. С тех пор я заинтересовался искусством, полюбил читать книги, узнавать что-то новое. Когда я играю, могу забыть о своей реальности и глубоко прочувствовать другую жизнь.

— Есть ли среди ваших корейских знакомых те, кто настроен против вашего интереса к России?

— Наоборот, все знакомые очень хотят узнать, как вообще прошла поездка. На самом деле корейцы о России не знают практически ничего. Например, нам известно, что у вас очень красивые девушки. Я был уверен, что по прилете увижу только холмы и деревянные дома. Сейчас же я публикую фото из России и многие подписчики думают, что я нахожусь в Европе. Мы буквально открываем Россию для корейской аудитории.

— Какая система театра вам ближе: Константина Станиславского или Михаила Чехова?

— Российское обучение актерскому мастерству в Корее считается эталоном. И система Станиславского мне нравится больше, потому что нужно вживаться в роль. И я долго изучаю ее, максимально продумываю, репетирую перед зеркалом.

— В России есть немало стереотипов о Корее, например о стандартах красоты.

— Да. В Корее существует множество стандартов, касающихся фигуры, кожи. Одно рекламное агентство хотело, чтобы я был красивее, другое — чтобы изменил свою внешность, чтоб раскрыть свой характер. И для всех было важно, чтобы я вел нравственный образ жизни.

— Сейчас вы изучаете русский язык. Что для вас самое сложное?

— В Корее трудно понять кириллицу. Многие люди, когда видят русские буквы, не знают, какой это язык. Для меня это сложная задача, но мне нравится узнавать новое шаг за шагом. Конечно, для корейцев многие слова также очень трудно произнести.

— А что вас мотивирует изучать наш язык?

— Я заинтересован в путешествиях по России. Недавно был в Санкт-Петербурге. Особенно хочу посмотреть Сибирь, узнать, как люди там живут. Еще — посетить Владивосток и Сочи, где можно покататься в горах на лыжах по снегу, а потом спуститься вниз и искупаться в море. Я не понимаю, как это вообще возможно. Это удивительно.

— Во многих дорамах (корейские фильмы. — «ВМ») мы видим, что некоторые персонажи часто произносят в разговорах фразу «Не забудь поесть», и в принципе часто говорят о еде. Почему?

— После корейской войны у нас были трудные времена. Поэтому еда была так важна для всех. Сейчас, несмотря на то что мы питаемся хорошо, это стало частью культуры. Когда я встречаюсь с коллегами, то спрашиваю — вы ели? Этот вопрос значит примерно то же самое, что и «как у тебя дела?» И всякий раз, когда я чувствую благодарность к кому-то, говорю: «Я куплю тебе что-нибудь поесть», когда беспокоюсь о ком-то, спрашиваю: «Ты хорошо питаешься сейчас?», когда оказываю кому-то услугу, говорю: «Ты купишь что-нибудь поесть в следующий раз».

ДОСЬЕ

Хван Дон Хи родился 26 февраля 1991 года в Южной Корее. В России стал известным благодаря роликам на канале русскоязычного блогера Александра Снитовского. Получил бизнес-образование в Корее в университете Kyung Hee.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Беклемышев, режиссер, сценарист:

— Сейчас корейские сериалы начинают набирать всю большую популярность среди российских зрителей. Нам нравятся те истории любви, которые показаны в так называемых дорамах. Да и в принципе корейская культура постепенно заменяет западную, потому что она становится нам чуть ближе. Я рад, что азиатские актеры тоже к этому приобщаются.

Удивительные традиции

Два дня рождения

В Южной Корее принято отмечать два дня рождения. Первый — от момента фактического появления на свет, но с учетом времени, проведенного в утробе матери. Следовательно прибавляется 9 месяцев. Второй день рождения связан с празднованием Нового года по лунному календарю, поэтому привычная дата иногда выпадает на разные дни.

В Корее есть приятная традиция для младенцев. Она называется «Долджабе», или «Выбор судьбы». Когда малышу исполняется несколько месяцев, перед ним выкладывают различные предметы, каждый из которых символизирует жизненный путь.

К примеру, деньги — богатство, книги — знание. Можно положить предметы, которые символизируют какую-либо профессию.

День влюбленных для одиночек

Люди, у которых нет пары, собираются в неофициально празднуемый Черный день — 14 апреля. Они заказывают лапшу из черных бобов в китайском стиле Чачжамен.

Корейцев с самого детства обучают делать все лучше остальных. Иначе не получится найти хорошую работу. Списывать в школах не принято, а отпуск в государственных учреждениях длится всего неделю. Во время экзаменов у школы собирается толпа неравнодушных людей, которые подбадривают выпускников кричалками и плакатами.

Здоровье — превыше всего

Корейцы с самой молодости пекутся о своем здоровье и долголетии. Это можно понять даже по их национальной кухне.

В ежедневном рационе корейца всегда присутствуют говядина, рис и овощи. Даже острота не мешает пищеварению. А после застолий они собираются и идут в бассейн, спортзал или в сквер с тренажерами. В выходные всей семьей корейцы отправляются в поход. Наверное, именно поэтому средняя продолжительность жизни в Южной Корее — около 80 лет.