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«Моя прекрасная няня» и «Машенька»: фильмы, в которых снималась Анастасия Заворотнюк

Сегодня стало известно о смерти популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, несколько лет боровшейся с опухолью мозга. «Рамблер» вспоминает фильмы, в которых снималась артистка, и которые принесли ей любовь зрителей.

«Моя прекрасная няня» и «Машенька»: фильмы, в которых снималась Анастасия Заворотнюк
© Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 53 года. С 2019 года артистка боролась с глиобластомой головного мозга. По информации СМИ, ее состояние резко ухудшилось две недели назад.

Анастасия Заворотнюк окончила в 1993 году окончила Школу-студию МХАТ. Она была выпускницей курса Авангарда Леонтьева и в 1993-2004 годах играла в спектаклях в Театре под руководством Олега Табакова.

Дебют в кино

В 1991 году Заворотнюк дебютировала в кино, исполнив главную женскую роль в фильме Тамары Павлюченко «Машенька» по роману Владимира Набокова. Ее партнером по картине, рассказывающей о русской эмиграции в Берлине, стал театральный режиссер Антон Яковлев. В 2001 году Заворотнюк снялась в фильме Владимира Любомудрова «Наследник» о бывшем секретаре обкома, выступающем спонсором реставрации храма, который он когда-то снес. Также она сыграла Лизку из фильма «Лихая парочка», пишет РБК.

«Моя прекрасная няня»

© Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Но оглушительный успех к Заворотнюк пришел после того, как в эфир СТС вышел сериал «Моя прекрасная няня», по сюжету которого ее героиня из Мариуполя смогла обрести счастье в Москве. С 2004 по 2009 год вышло более 170 серий.

«До «Няни» я 12 лет играла в «Табакерке», у меня было семь главных ролей в кино. Но эти картины прошли незаметно, а зрителей-театралов по определению не так много. Я чувствовала большую творческую неудовлетворенность», — рассказывала Заворотнюк в одном из интервью.

В 2005 году за роль няни Вики актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Исполнительница женской роли в телевизионном фильме/сериале» и «Золотой Остап» в номинации «Лучшая женская комедийная роль».

В общей сложности фильмография актрисы включает около 30 ролей в различных кинокартинах и сериалах, пишет ТАСС.

«Код апокалипсиса»

© Кадр из фильма «Код апокалипсиса»

В 2006 году Заворотнюк получила звание заслуженной артистки России. А год спустя вышел боевик «Код апокалипсиса». В фильме совместного производства России, Франции и Италии актриса сыграла роль офицера ФСБ Мари, которой предстоит спасти мир и найти похищенные с затонувшей американской подлодки четыре ядерные боеголовки, спрятанные в крупнейших мегаполисах мира.

«Служебный роман. Наше время»

© Кадр из фильма "Служебный роман. Наше время"

Анастасия Завортнюк работала на съемочной площадке и вместе с Владимиром Зеленским. Они сыграли в картине Сарика Андреасяна «Служебный роман. Наше время», вышедшей в 2011 году.

Заворотнюк в фильме досталась роль Рыжовой, которая в ремейки комедии Эльдара Рязанова была не подругой Новосельцева, а предательницей.

«Мамы»

© Кадр из фильма «Мамы»

Знаковой для Анастасии Заворотнюк стала роль в картине «Мамы», которая вышла в 2012 году. По сюжету в преддверии 8 марта Россия остается без связи, и поздравить мам с праздником по телефону не получается. Тогда герои фильма решают поменять свои планы и вернуться домой.

«Охота на гауляйтера»

© Кадр из фильма «Охота на гауляйтера»

В 2012 году вышел сериал «Охота на гауляйтера» Олега Базилова, посвященный борьбе партизанского подполья с фашистской оккупацией Белоруссии. Анастасия Заворотнюк сыграла в нем роль советской разведчицы Галины Помазан, пишет РЕН ТВ.

© Кадр из фильма «Я больше не боюсь»

В картине «Я больше не боюсь» Анастасия Заворотнюк досталась роль домохозяйки, которая после смерти мужа вынуждена столкнуться с его криминальным прошлым, о котором даже не подозревала. Бандиты начинают угрожать ей и требовать огромные деньги, а незнакомая женщина заявляет, что она – законная супруга погибшего и мать его сына.

Актеры
Охота на гауляйтера
Нянь
Код апокалипсиса
Мамы
Мама
Владимир Любомудров
Тамара Павлюченко
Олег Базилов
Антон Яковлев
Владимир Зеленский
Владимир Набоков
Анастасия Заворотнюк
Эльдар Рязанов
Олег Табаков
ФСБ
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