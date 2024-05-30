«Моя прекрасная няня» и «Машенька»: фильмы, в которых снималась Анастасия Заворотнюк

Сегодня стало известно о смерти популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, несколько лет боровшейся с опухолью мозга. «Рамблер» вспоминает фильмы, в которых снималась артистка, и которые принесли ей любовь зрителей.

© Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 53 года. С 2019 года артистка боролась с глиобластомой головного мозга. По информации СМИ, ее состояние резко ухудшилось две недели назад.

Анастасия Заворотнюк окончила в 1993 году окончила Школу-студию МХАТ. Она была выпускницей курса Авангарда Леонтьева и в 1993-2004 годах играла в спектаклях в Театре под руководством Олега Табакова.

Дебют в кино

В 1991 году Заворотнюк дебютировала в кино, исполнив главную женскую роль в фильме Тамары Павлюченко «Машенька» по роману Владимира Набокова. Ее партнером по картине, рассказывающей о русской эмиграции в Берлине, стал театральный режиссер Антон Яковлев. В 2001 году Заворотнюк снялась в фильме Владимира Любомудрова «Наследник» о бывшем секретаре обкома, выступающем спонсором реставрации храма, который он когда-то снес. Также она сыграла Лизку из фильма «Лихая парочка», пишет РБК.

«Моя прекрасная няня»

© Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Но оглушительный успех к Заворотнюк пришел после того, как в эфир СТС вышел сериал «Моя прекрасная няня», по сюжету которого ее героиня из Мариуполя смогла обрести счастье в Москве. С 2004 по 2009 год вышло более 170 серий.

«До «Няни» я 12 лет играла в «Табакерке», у меня было семь главных ролей в кино. Но эти картины прошли незаметно, а зрителей-театралов по определению не так много. Я чувствовала большую творческую неудовлетворенность», — рассказывала Заворотнюк в одном из интервью.

В 2005 году за роль няни Вики актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Исполнительница женской роли в телевизионном фильме/сериале» и «Золотой Остап» в номинации «Лучшая женская комедийная роль».

В общей сложности фильмография актрисы включает около 30 ролей в различных кинокартинах и сериалах, пишет ТАСС.

© Кадр из фильма «Код апокалипсиса»

В 2006 году Заворотнюк получила звание заслуженной артистки России. А год спустя вышел боевик «Код апокалипсиса». В фильме совместного производства России, Франции и Италии актриса сыграла роль офицера ФСБ Мари, которой предстоит спасти мир и найти похищенные с затонувшей американской подлодки четыре ядерные боеголовки, спрятанные в крупнейших мегаполисах мира.

«Служебный роман. Наше время»

© Кадр из фильма "Служебный роман. Наше время"

Анастасия Завортнюк работала на съемочной площадке и вместе с Владимиром Зеленским. Они сыграли в картине Сарика Андреасяна «Служебный роман. Наше время», вышедшей в 2011 году.

Заворотнюк в фильме досталась роль Рыжовой, которая в ремейки комедии Эльдара Рязанова была не подругой Новосельцева, а предательницей.

© Кадр из фильма «Мамы»

Знаковой для Анастасии Заворотнюк стала роль в картине «Мамы», которая вышла в 2012 году. По сюжету в преддверии 8 марта Россия остается без связи, и поздравить мам с праздником по телефону не получается. Тогда герои фильма решают поменять свои планы и вернуться домой.

© Кадр из фильма «Охота на гауляйтера»

В 2012 году вышел сериал «Охота на гауляйтера» Олега Базилова, посвященный борьбе партизанского подполья с фашистской оккупацией Белоруссии. Анастасия Заворотнюк сыграла в нем роль советской разведчицы Галины Помазан, пишет РЕН ТВ.

© Кадр из фильма «Я больше не боюсь»

В картине «Я больше не боюсь» Анастасия Заворотнюк досталась роль домохозяйки, которая после смерти мужа вынуждена столкнуться с его криминальным прошлым, о котором даже не подозревала. Бандиты начинают угрожать ей и требовать огромные деньги, а незнакомая женщина заявляет, что она – законная супруга погибшего и мать его сына.