Умер актер из сериалов "След" и "Тайны следствия" Роман Клементьев

29 мая ушел из жизни российский актер кино и сериалов Роман Клементьев.

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Роман Владимирович Клементьев родился 2 апреля 1965 года. В 1987 году окончил Государственную литовскую консерваторию, отделение театрального искусства.

Жил и работал в Москве. Снимался с конца нулевых. В фильмографии актера - почти три десятка пунктов, включая ряд топовых сериалов. В списке - "След" (18+), где артист сыграл две разные роли - Рыкова и Ефимыча, "Универ. Новая общага", "Метод" (18+), где у Клементьева была роль судмедэксперта Сергея Антоновича, "Обычная женщина", "Триггер" (18+), "Живой" (18+), "Тайны следствия" и другие.

Об уходе коллеги сообщил в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) актер Дмитрий Шульгин - артисты вместе работали над сериалом "Великолепная пятерка" (18+).