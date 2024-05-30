В сети вспомнили, в каком фильме Заворотнюк играла с Зеленским

Актриса Анастасия Заворотнюк играла вместе с Владимиром Зеленским в фильме «Служебный роман. Наше время» режиссера Сарика Андреасяна. Об этом россиянам напомнили в «Ленте.ру».

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В ремейке культовой советской комедии нынешний глава Украины играл главного героя Анатолия Новосельцева. Звезда сериала «Моя прекрасная няня», в свою очередь, воплотила на экране образ коллеги Новосельцева Оли Рыжовой, которую в оригинальной картине играла Светлана Немоляева.

Сюжет фильма Андреасяна рассказывает об офисном планктоне Новосельцеве, который воспитывает двоих детей. Отец-одиночка работает финансовым аналитиком в крупном рейтинговом агентстве Людмилы Калугиной (Светлана Ходченкова), с которой вскоре задумывает закрутить служебный роман.

Напомним, что самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна.