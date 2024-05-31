Александр Збруев рассказал о двойственности Марка Захарова

Актер «Ленкома» Александр Збруев на шоу «Однажды» заявил о двойственности экс-руководителя театра Марка Захарова.

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«Я очень почитаю Марка Захарова, но есть какая-то двойственность. Он очень много сделал в театральном мире: это и кинематограф, и спектакли. Но Саша Ширвиндт, когда ему исполнилось достаточно лет, сказал: «Нельзя засиживаться. Время другое пришло. Надо вовремя уходить», — вспомнил Збруев.

При этом артист отметил, что никогда не замечал в Захарове необходимой для актера артистичности. По мнению Збруева, экс-директор «Ленкома» не особо выделялся среди других актеров театра, так как в нем не было необходимого сценического обаяния. Актер Александр Абдулов же считал Захарова практически своим отцом и всячески его почитал, добавил Збруев. Артист добавил, что к нынешнему директору театра Марку Варшаверу труппа относится хорошо, хотя есть и те, кто вносят смуту в жизнь «Ленкома».

«В нашей труппе есть люди, которые театру вредят, они настраивают остальных, говорят какую-то чушь, которая через сарафанное радио распространяется дальше. Как с ними поступать, я не знаю. Не выгонять же их?» — резюмировал актер.

Ранее Збруев рассказал, как решился в 86 лет сыграть шекспировского Ромео.