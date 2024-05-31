Актер Уилл Смит с женой Джадой появились на премьере фильма в Лос-Анджелесе

Актер Уилл Смит и его супруга актриса Джада Пинкетт-Смит впервые появились на красной дорожке вместе после объявленного расставания. Об этом сообщает Page Six.

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Пара пришла вместе на премьеру фильма «Плохие парни 4» в Лос-Анджелесе. Уилл Смит выбрал для этого выхода в свет черный костюм, толстую цепь в качестве аксессуара и шапочку-бини, а Джада Пинкетт-Смитт надела полупрозрачное платье с узорами в виде волн.

Родителей сопровождали общие дети — дочь Уиллоу Смит и сын Джейден Смит, а также сын Смита от предыдущего брака Трей.

В октябре 2023 года Смиты рассказали, что не живут вместе уже семь лет. В браке они состоят уже 26 лет.

Накануне Уилл Смит назвал лучший подарок в карьере от фанатки. Он рассказал, что попросил аудиторию подарить ему футболку, которую он увидел в соцсетях. Одна из фанаток Уилла Смита сделала изделие собственными руками и пришла на мероприятие с его участием.