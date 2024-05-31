После успеха сериала «Полицейский с Рублевки» актеру Александру Петрову начали один за другим поступать приглашения на съемки в другие проекты, что не могло не вскружить ему голову. Об этом заявил автор сериала Илья Куликов в беседе с гендиректор «Пятницы!» Николаем Картозием в ходе YouTube-шоу «Грузило».

— Некий абстрактный актер, который был известен в стране как актер второго плана, особо ни одной главной роли не было серьезной… И, допустим, сериал такой, как «Полицейский с Рублевки» поднимает его на вершину успеха, он становится суперзвездой. Дальше он начинает наглеть, ну как и все актеры, и к чему это приходит? В финальной точке на чем вы ссоритесь? — рассказал он.

По словам Куликова, после своего успеха Петров начал требовать огромные суммы за съемки. К примеру, артист якобы заявил, что не хочет сниматься 12 часов. Его максимальное время работы — восемь часов, за которые придется отдать миллион рублей. Куликов подчеркнул, что ему не жалко денег, но это несоразмерные труду деньги. Сценарист отказался идти на поводу у артиста, заявив, что вся съемочная группа будет знать об этом и это испортит дружескую атмосферу внутри коллектива.

Петров ежегодно принимает участие в большом количестве кинопроектов. В январе стало известно, что актерское портфолио артиста насчитывает более 70 ролей, а в прошлом году средний гонорар за рабочую смену актера составил 500 тысяч рублей.