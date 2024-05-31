В 41 год от редкой формы рака умерла актриса и певица Катя Томпош

31 мая ушла из жизни Катя Томпош, популярная венгерская актриса и певица. В марте ей исполнился 41 год.

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В 2022 году у артистки диагностировали редкую и чрезвычайно агрессивную форму рака. Как передают СМИ страны, Катя умерла через несколько дней после того, как ее коллеги, благодаря гала-концерту смогли собрать нужную сумму для лечения Томпош за рубежом (и даже с избытком), так как венгерские медики ничем помочь ей не могли.

Некролог появился в Telex - со ссылкой на подтверждение семьи и представителей артистки.

Каталин (полное имя) Томпош родилась в 1983 году в Будапеште. Играла в театре, кино и сериалах, дебютировав в 2001-м. Снялась, в том числе, в интернациональной комедии "Волшебные мальчики" (18+) - с Майклом Мэдсеном и Винни Джонсом. Последний раз появлялась на экране в 2019-м - в романтической комедии "Сейчас, так сейчас", лента взяла двенадцать кинонаград и шесть номинаций.

Сцену была вынуждена оставить два года назад - из-за болезни.

В 2009-м Томпош должна была представлять Венгрию на "Евровидении", но самоустранилась, объяснив отказ от участия "обязательствами перед своим театром".