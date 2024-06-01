Что на самом деле связывает Натали Портман и Пола Мескаля

Последний год выдался для Натали Портман непростым. В прошлом году стало известно, что ее супруг Бенжамен Мильпье, с которым звезда прожила 11 лет, изменил ей с молодой экоактивисткой. Актриса дала неверному шанс, но простить так и не смогла и подала на развод. Все это время звезда не подавала виду, что чувствует себя подавленной, но папарацци не раз ловили ее в расстроенных чувствах.

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Но время действительно лечит: на днях Натали заметили в сопровождении ирландского актера Пола Мескаля. И хотя парочка не дала ни одного повода думать, что у них роман, глядя на кадры, поклонники решили: между звездами что-то большее, чем дружба.

TMZ поспешил уточнить информацию у инсайдеров. Один из них рассказал, что актеров связывают исключительно дружеские отношения. Более того, Натали и Пол знакомы всего ничего. Впервые они встретились только в прошлом году, когда брали интервью друг у друга в рамках проекта журнала Variety. Актриса, заметим, довольно скрытная и, как показал ее брак, однолюбка, а потому вряд ли бы вступила в отношения так скоро. Но Пол, согласны, отличный претендент для Натали, несмотря на то что разница между ними аж 14 лет.

В феврале, к слову, звезда впервые прокомментировала новости о том, что Бенжамен ей изменил. Она не стала вдаваться в подробности и лишь назвала произошедшее с ней «ужасом».