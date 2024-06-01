Дженнифер Лопес и Бен Аффлек опровергли слухи о расставании, но не все так однозначно

Больше месяца голубки водят общественность за нос: пока в Сети ежедневно появляются подробности о проблемах в их отношениях, сами они то снимают, то надевают обручальные кольца. Вчера Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили на выходе из роскошного особняка актера, в который тот якобы от нее съехал.

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Супруги собирались на выпускной вечер старшей дочери актера от первого брака с Дженнифер Гарнер. Папарацци подловили своенравную парочку и там — и добыли доказательство того, что между ними не все так плохо, как говорят инсайдеры.

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Супруги держались за руки, но выглядели довольно напряженными. И хотя Бен и Джен частенько бывают в плохом настроении, поклонники посчитали выражения их лиц тревожным знаком. По Сети ходит теория, что публичными проявлениями чувств звезды пытаются отвлечь публику на время подготовки к бракоразводному процессу. Так ли это, пока остается только догадываться.

Не исключено, что всю эту заварушку организовала Джен, а Бен всего-навсего подыгрывает супруге. Билеты на грядущий тур певицы продаются крайне плохо, а черный пиар, как известно, лучший способ подогреть к себе интерес.