Звезда супергеройских сериалов умерла в 46 лет от неизлечимой болезни

Ушла из жизни японская актриса и панк-рокерша, известная как Юка Коити (Мотохаси), ей было 46 лет.

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Летом 2021-го у артистки была диагностирована неоперабельная форма рака. Тем не менее, Юка, по мере сил, продолжала работать - в 2023-м вышли два эпизода сериала "Отряд аватаров", где она играла Сонору.

Юка Коити скончалась рано утром 31 мая. О сражении с недугом, поставившим медиков в тупик, Юка рассказывала в соцсетях.

Будущая актриса родилась в 1978 году в Токио. Снималась с середины 1990-х, специализировалась на токусацу-сериалах - костюмированных шоу про супергероев с бюджетными спецэффектами, поставленными на поток.

В списке - "Скоростной отряд Каррейнджеры", "Электронная команда Мегарейнджеры против Каррейнджеров", проекты франшизы "Камен Райдер", плюс полнометражное кино. Например, мелодрама "Весна", где артистка сыграла свою дебютную роль.

Кроме того Юки играла в панк-группе Lovepunk, последний концерт с которой дала в апреле.

Как рассказали в соцсети коллеги артистки, состояние Коити внезапно ухудшилось в среду. Похороны пройдут для узкого круга близких.