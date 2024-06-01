Дженнифер Энистон рассказала, как возрастные изменения влияют на ее самочувствие

55-летняя Дженнифер Энистон продолжает активно сниматься в кино и остаётся одной из самых востребованных актрис. Звезда не скрывает, что с годами её образ жизни сильно поменялся – ей пришлось от многого отказаться ради того, чтобы оставаться бодрой и молодой. В новом интервью Энистон поделилась тем, как живёт сейчас, а также рассказала об ощущениях, которые испытывает с возрастом.

© Кадр из фильма "Убийство на яхте"

К этому невозможно подготовиться. Мне никто не говорил, что после 50 мне придётся делать вид, что я всегда себя хорошо чувствую, — разоткровенничалась звезда.

Дженнифер продолжает регулярно заниматься в тренажёрном зале, а также посещает тренировки по йоге. Периодически она придерживается системы интервального голодания по схеме 16/8. Кроме того, более пяти лет актриса совсем не употребляет алкоголь. Она уверена, что ради красоты можно отказаться от вредных привычек.