Гвинет Пэлтроу пришла на выпускной сына с экс-мужем Крисом Мартином

Актриса Гвинет Пэлтроу с бывшим мужем Крисом Мартином пришли на выпускной сына Мозеса. Об этом сообщает Vogue.

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Гвинет Пэлтроу приехала на выпускной в розовом платье, поверх которого она накинула коричневый кардиган. К ней и Крису Мартину также присоединился нынешний муж Гвинет, сценарист Брэд Фэлчак, чей сын тоже окончил школу.

Гвинет Пэлтроу более 10 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным». Судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон.

Несколько недель назад Гвинет Пэлтроу стала приглашенной гостьей саммита Visionary Women, посвященного Международному женскому дню. Актриса высказалась о «сложных отношениях» с приемными детьми.ми.