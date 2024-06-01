Как живет звезда фильма «Финист — Ясный сокол» Вячеслав Воскресенский

Актер Вячеслав Воскресенский получил широкую известность, сыграв в советском фильме «Финист — Ясный сокол» главного героя — отважного богатыря. Куда пропал артист, чем он сейчас занимается, что известно о его личной жизни?

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Как прославился Вячеслав Воскресенский

Будущий актер родился в Тюмени в 1948 году в семье милиционера и агронома. С детства Воскресенский был очень артистичен, проявлял актерские способности и любил исполнять частушки.

«Когда по праздникам собиралась наша многочисленная родня, меня всегда ставили на табуретку и просили: „Славик, дай жару!“ И я давал. Сначала частушки были безобидными, но я быстро освоил куплеты „с перчиком“. Слушая мой детский голосок, выводящий нецензурщину, взрослые одновременно хохотали и краснели», — рассказывал актер в интервью журналу «Караван историй».

Путь на сцену Воскресенскому открыла бабушка. Именно она впервые отвела его в театр, после чего мальчик просился на каждое представление. В девять лет Воскресенский впервые вышел на сцену Тюменского театра и сыграл в спектакле «Кремлевские куранты». После этого он подрабатывал на местном телевидении, играл в КВН.

После школы Воскресенский поступил в Свердловское театральное училище. Успешно окончив его, молодой человек устроился на работу в Челябинский областной драматический театр, где играл на протяжении двух лет. После этого Воскресенский четыре года служил в театрах Златоуста, Тюмени, Тамбова, Рязани и Екатеринбурга.

Дебют в кино состоялся в 1975 году. Приглашение на главную роль в сказке «Финист — Ясный сокол» он получил, стоя в очереди за колбасой в Москве. Актера заметила ассистентка режиссера и отвезла на студию.

В первый же день съемок Воскресенский получил серьезную травму спины, едва не свалившись с коня. Из-за нехватки времени актер не обращался к врачу и продолжал играть в фильме, превозмогая боль. Впоследствии выяснилось, что у артиста был перелом позвоночника, который неправильно сросся. Фильм принес актеру всесоюзную славу, люди узнавали его на улицах.

В 1978 году он снялся в фильме «Сюда не залетали чайки» в роли бригадира Летяги. Однако после этого карьера Воскресенского пошла на спад, что вынудило его вернуться в Свердловский драмтеатр. Оттуда артиста уволили за профнепригодность, его игру подвергли жесткой критике.

После этого Воскресенский окончил курсы организаторов кинопроизводства при ВГИКе и устроился на Свердловскую киностудию. Какое-то время он работал директором по художественным фильмам, однако и там карьера не сложилась.

В 31 год звезда «Финиста — Ясного сокола» ушел из творческой сферы и устроился работать в городское похоронное бюро, где дорос до должности начальника отдела обслуживания. Спустя восемь лет, в 1987 году, Воскресенский все же вернулся на Свердловскую киностудию и возглавил цех по обслуживанию актеров.

Что известно о здоровье Вячеслава Воскресенского

В начале 1990-х умер отец актера, а затем тяжело заболела мать. Воскресенскому пришлось продать квартиру в Екатеринбурге и вернуться в Тюмень. Мать актера скончалась, после чего артиста настиг новый удар. Воскресенский узнал, что его родной брат приватизировал и оформил все имущество родителей на себя. Добиться справедливости через суд не удалось. Эти события сломили актера, после чего его буквально разбили два инфаркта.

После выписки из больницы Воскресенский начал злоупотреблять алкоголем, пишет портал 72.RU, но смог побороть зависимость. Бывший актер устроился начальником отдела в транспортной экспедиции, однако надолго задержаться на этом месте у него не получилось из-за третьего инфаркта.

После Воскресенскому понадобилась более серьезная реабилитация, из-за чего он попал в госпиталь для ветеранов войн. Там ему предложили стать культорганизатором. Актер с радостью взялся за эту работу и стал проводить мероприятия для пациентов.

В 2000-х артисту диагностировали рак гортани, который он смог побороть, однако в 2022 году Воскресенского ждало новое испытание. Во время плановой операции у него произошел инсульт. Тогда родные артиста столкнулись с безразличием врачей. Мужчину не хотели перевозить в другую больницу, чтобы он прошел реабилитацию.

Сейчас актер не появляется на публике. О нем заботятся близкие, а именно — жена Ольга и дочь от первого брака Юлия. Несмотря на проблемы со здоровьем, актер сохраняет оптимистичный настрой.