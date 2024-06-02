Хью Джекман рассказал, с какими трудностями столкнулся при подготовке к роли Росомахи

Актёр уверяет, что вернуться в форму супергероя оказалось сложнее, чем он предполагал. Совсем скоро свет увидит очередной фильм с Хью Джекманом в роли Росомахи. 55-летний актёр усиленно тренировался, чтобы выглядеть в кадре безупречно, однако физические нагрузки оказались лишь частью большой работы, которую ему пришлось проделать ради роли.

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Во время подготовки к съёмкам Джекман придерживался специальной диеты. Ему потребовалось не сбросить, а набрать вес. Для него это оказалось непростой задачей – от природы Хью имеет достаточно стройное телосложение, а употреблять большой объём еды он просто не привык.

Мне приходится много есть. Но я от природы худой. Мне даже одежду подобрать проблематично. У меня просто идёт кругом голова от того, что мне нужно питаться пять-шесть раз в день, — пожаловался Джекман в новом интервью.

Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» запланирована на конец июля. Партнёром Хью Джекмана по ленте стал бессменный Райан Рейнольдс.