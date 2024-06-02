Деми Мур призналась, зачем на самом деле снимается в откровенных сценах

Оказывается, у этого есть особый смысл. 61-летняя Деми Мур по-прежнему является одной из самых востребованных актрис Голливуда. На днях в рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Вещество», в котором снялась и Деми. В одной из сцен ленты Мур обнажается. В диалоге с журналистами она объяснила, почему не отказывается от откровенных сцен.

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По словам актрисы, таким образом она находит выход из зоны комфорта, в которой априори не может быть развития и роста. Провокационные картины остаются для неё прекрасной возможностью не просто проявить себя, а побороть страхи и неуверенность.