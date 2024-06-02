Умер французский актер Филипп Леруа

1 июня в Риме на 94-м году жизни скончался артист, известный как Филипп Леруа. Леруа активно снимался в Италии и на родине, его фильмография - свыше двух сотен пунктов. Из них около 150 - это кинокартины.

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О смерти актера передает RaiNews. Причиной смерти указана длительная болезнь, характер которой не уточняется.

Филипп Мари Поль Леруа-Больё родился в 1930 году в Париже. Во время первой войны в Индокитае служил десантником во Французском иностранном легионе. Дослужившись до лейтенанта, воевал в Алжире. Имел награды. В отставку ушел в звании капитана.

Как актер дебютировало в 1960-м. С 1962-го работал и в Италии. В списке - "Отель "Гагарин", "Замкнутый круг" с Жаном Рено, "Мать слез" (18+) Ардженто, "Дон Маттео", "Никита" (18+) Бессона, сериал 1987-го "Остров сокровищ", "Самка" (18+) Сквивадзаппы, "Замок живых мертвецов" с Кристофером Ли, "Ночной портье" (18+) Кавани.