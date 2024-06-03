Актер Стас Ярушин признался, что ему не понравилась первая серия «Универа»

Актер Стас Ярушин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что ему не понравилась первая серия перезапущенного «Универа».

© Кадр из сериала «Универ. Новая общага»

«Начиная смотреть первую серию, я расстроился, но понимая, что она въездная, и надо было донести до людей, что будет происходить дальше. Первая серия тяжело воспринимается. Но, как говорит профессиональный зритель сериалов: «Надо перетерпеть», — пошутил Ярушин.

По словам артиста, после первой серии его начало затягивать в ситком. Он разбил сюжет «Универа» на три линии, среди которых, по мнению Ярушина, линия героев Кузи, Маши и Вари является самой легкой, веселой, но нереалистичной. При этом сюжет Майкла и Вари показался артисту милым, посвященным непростым отношениям в семье и «нелепым» попыткам героя спасти отношения. Свою же сюжетную линию Ярушин оценил как чистую драмеди.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.