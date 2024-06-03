Симпатичная учительница из «Универ 13 лет спустя» — Как живет актриса Елена Полянская

После того как экранах стартовал многими любимый сериал «Универ», только уже с добавкой в названии «13 лет спустя», публика прильнув к экранам увидела не только «старый» актерский состав, но и заинтересовалась новыми героями.

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В частности, речь пойдет про учительницу Марину, а по совместительству – новую возлюбленную Антона Мартынова.

Роль Марины была отведена молодой актрисе – Елене Полянской. Она не «новенькая» для зрителя, большинство помнят артистку по сериалу «Девушки с Макаровым», где она сыграла Олесю Вербу.

«Когда я шла на пробы «Универа», мне пришлось пить успокоительные и как-то себя подбадривать» — призналась Полянская.

Кроме этого симпатичную и талантливую актрису знают по российским мелодрамам и детективам: «Цыганское счастье», «13», «Пленница», «Вторая жена», «Я тоже его люблю», «Кривое зеркало любви», «Разоблачение Единорога» и т.д.

Несмотря на то, что Полянская относительно недавно стала профессиональной актрисой (получила диплом в 2012-м году) и начала творческую карьеру, у нее уже довольно богатая фильмография – 53 работы в проектах, и имеется много главных ролей.

Сама актриса признается, что выборочно относится к предложениям, считая, что снимается не ради больших гонораров:

«Не уйду из профессии, даже если не получу мировой популярности и не разбогатею».

Помимо киноиндустрии, Елена Полянская развивается на театральном поприще.

Конечно же, красавица Елена не одинока. Продолжительное время, ее личная жизнь была скрыта от глаз публики, но после того как она стала появляться в компании коллеги Павла Попова, она приоткрыла завесу своей биографии.

Елена и Павел однокурсники по театральному институту, часто на сцене играла влюбленную пару, а затем их чувства перешли в реальную жизнь. В 2018-м Полянская вышла замуж за Попова.

Супруг артистки не менее жены успешный актер, служит в театре им. Вахтангова. У обоих карьера только идет вверх и судя по этому, пара не спешит обзаводиться детьми.