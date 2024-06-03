Актеры Голливуда, которые своим вокалом превзойдут самых именитых исполнителей

Все мы много раз слышали, что «талантливый человек талантлив во всем». Это как раз про наших сегодняшних героев.

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Авторы kinobugle.ru предлагают ТОП актеров, которые не просто хорошо поют. Они поют лучше всех. И значит, перед нами самые поющие актеры Голливуда.

Роберт Дауни мл.

На заре карьеры Роберт Дауни мл. всерьез думал над тем, чтобы стать профессиональным музыкантом. От природы он обладает хорошими музыкальными данными. Если задаться целью сравнить, то в его исполнении можно найти сходство с голосом самого Стинга.

И неудивительно, что именно песни Стинга особенно любит исполнять Роберт Дауни мл.

Дженсен Эклс

Могли бы вы подумать, что Дин из «Сверхъестественного» обладает очень внушительными вокальными данными? Имея от природы довольно низкий голос, Эклс способен брать несколько октав, в том числе, и самые высокие ноты.

Только послушайте:

У Эклса есть собственная музыкальная группа RADIO COMPANY, которая выпустила уже два успешных альбома.

Брюс Уиллис на самом деле очень неплохой певец.

Еще будучи молодым и никому неизвестным, он работал барменом. А вечером в этом же баре пел со сцены.

Вспомните, когда вышел сериал «Детективное агентство “Лунный свет”» герой Уиллиса очень часто пел.

Актер создал свою музыкальную группу The Accelerators, с которой записал два студийных альбома.

Исполнитель роли Рэя Чарльза в биографическом фильме «Рэй» доказал, что обладает просто великолепными вокальными данными.

Но мало кто знает, что у Джейми Фокса есть премия Грэмми и множество студийных альбомов, которые неизменно пользуются популярностью.

Послушайте небольшой кусочек импровизированного а капелла.

Джейми Фокс – уникальный случай: он смог добиться небывалых высот и в музыкальной, и в актерской карьере.

Кристофер Ли – культовый актер. Для кого-то он – непревзойденный Дракула. У кого-то в памяти он навсегда останется Саруманом из «Властелина колец».

На самом деле его фильмография огромна. И роли ценны не только актерским перевоплощением, но и вокальным сопровождением.

Ему глубокому баритону под силу и оперные арии, и песни из вестернов, и песни великих злодеев.

Про уникальный голос Кристофера Ли можно рассказывать бесконечно, но лучше просто послушать.