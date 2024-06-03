Слова о Родине и отказ покидать Россию: как живет актриса Елена Лядова

Актриса Елена Лядова в 2024 году вернулась к съемкам в российском кино. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Елена Лядова

Елена Лядова родилась 25 декабря 1980 года в Моршанске Тамбовской области. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, работала в Московском театре юного зрителя.

Артистка дебютировала в кино в фильме «Космос как предчувствие». Затем были съемки в картинах «Солдатский декамерон» и «Собака Павлова». Признание в актерской среде она получила после того, как сыграла дочь главного героя в фильме «Елена». За эту роль Лядова получила «Золотого орла», «Нику» и «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Актриса также известна съемками в фильмах «Пепел», «Географ глобус пропил», «Левиафан», «Воздух» и в сериале «Измены».

Что известно о личной жизни Елены Лядовой

Елена Лядова в 2005 году познакомилась с коллегой Александром Яценко. Они вместе снимались в фильме «Солдатский декамерон». Между ними завязались романтические отношения, которые продлились семь лет.

Позднее, на съемках фильма «Левиафан», Лядова познакомилась с актером Владимиром Вдовиченковым. В 2015 году они поженились. Супруг артистки не скрывает, что в их семейной жизни есть конфликты.

«Конфликтуем, конечно, деремся до крови (смеется. — NEWS.ru). Всякое бывает: иногда ты не в настроении, что-то не то сказал. Как миримся? Подходишь, целуешь, говоришь: „Любимая, иди ко мне“. И все хорошо», — признался он.

Что говорила Лядова о предательстве Родины

Елена Лядова после съемок в фильме «Воздух», где много раз звучит слово «Родина», рассказала о своем понимании этого слова.

«Родина — это корни. Это душа человека. Это не просто территория, это — люди. Это такой эгрегор, в который мы помещены с момента рождения. Это живой организм, который как будто бы в генетике человека. Он не существует отдельно: человек интегрирован в этот организм, в Родину», — сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли предать родину, в чем за последние два года часто люди стали обвинять друг друга, артистка заявила, что возможно.

«Возможно. Если человек делает что-то против людей, которые живут на его Родине. Убийцы предают Родину, например. Ее можно предать так, как предают отца, маму. Это обидеть ни за что, бросить, не помочь в сложную минуту, оставить маму старенькой, больной», — объяснила Лядова «Известиям».

Чем сейчас занимается Елена Лядова

Последние несколько лет актриса работала агентом своего супруга Владимира Вдовиченкова. В 2024 году Лядова вернулась к активным съемкам в кино. Артистка сыграла главные роли в сериале «Первый класс» и фильме «Подростки». Также в производстве с ней находятся картины «Самое безопасное место» и «Чистый лист».

Елена Лядова утверждает, что она не намерена покидать Россию и не ищет работу за рубежом.

«Нет, у меня планы — работать на Родине. Всегда любила играть на русском языке, для своей аудитории. Не буду говорить о планах: скажешь — и рассмешишь кое-кого. Много предложений поступает, много платформ открывается, много ярких режиссеров-дебютантов. Год обещает быть плодотворным», — сказала актриса.

При этом Елена Лядова не намерена возвращаться в театр. По ее мнению, сейчас существует «много бесполезных театральных коллективов, которые непонятно чем заняты».