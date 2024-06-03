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Критика России, молчание об СВО, приемные дети: как сейчас живет Серебряков

3 июня звезде драмы «Левиафан» Алексею Серебрякову исполнилось 60 лет. В 2012 году он уехал жить в Канаду, но потом вернулся в Россию. Что говорил актер об РФ и национальном менталитете, как относится к СВО и чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Критика России, молчание об СВО, приемные дети. Как сейчас живет Серебряков
© РИА Новости

В каких фильмах снимался Серебряков

Серебряков впервые снялся в картине «Отец и сын» в 1979 году, когда был маленьким. Ассистент режиссера искал мальчика, похожего на исполнителя главной роли Вадима Спиридонова, и случайно увидел фото Серебрякова в газете «Вечерняя Москва». Позже Серебряков сыграл в популярном советском многосерийном фильме «Вечный зов».

Серебряков не прошел конкурс в Щукинское театральное училище, но позже поступил в Государственный театральный институт имени Луначарского, где занимался в мастерской Олега Табакова. После окончания вуза актер проработал шесть лет в театре-студии под руководством мэтра.

Серебряков стал популярным после роли криминального авторитета Олега Званцева по кличке Адвокат в сериале «Бандитский Петербург», который вышел в 2000 году. В проекте «Штрафбат» по роману Владимира Досталя актер сыграл командира Василия Твердохлебова.

Серебряков также снимался в фильмах «Груз 200» Алексея Балабанова, «Обитаемом острове» и его продолжении Федора Бондарчука, «Левиафане» Андрея Звягинцева, американском боевике «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера, сериале «МакМафия» и многих других картинах.

Почему Серебряков переехал с семьей в Канаду

До 2012 года Серебряков жил с женой Марией и детьми в Подмосковье. Они воспитывают дочь Дашу, которая родилась в первом браке его супруги, и двух сыновей. Пара усыновила мальчиков из детского дома.

В начале 2012 года Серебряков с семьей переехал в Канаду. По его словам, они с женой решились на переезд ради детей.

«Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии. Хочу, чтобы они понимали, что могут цениться знания, трудолюбие, что необязательно толкаться локтями, хамить, быть агрессивными и бояться людей. Уличная идеология цивилизованной страны — это доброжелательность и терпимость — то, чего так недостает в России. К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь», — сказал он в «Аргументам и фактам».

В 2018 году он вновь критиковал Россию и национальную идею в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В частности, актер сказал, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве.

Это интервью Серебрякова вызвало общественный резонанс. Многие россияне посчитали слова артиста в адрес родной страны оскорбительными, его называли предателем родины и напоминали, что деньги он по-прежнему зарабатывает в РФ, так как продолжает сниматься у отечественных режиссеров.

Кто из звезд защитил Серебрякова

В 2023 году актер Дмитрий Певцов, который дружит с Серебряковым много лет, высказался в его поддержку.

«Это мнение Алексея, его восприятие власти, мнение обосновано, потому что связано с конкретными эпизодами его жизни. <...> Да, у нас разные мнения о России. Но это не мешает мне уважать его талант и его человеческую позицию. Среди огромного количества брутальных российских артистов он и еще человека четыре являются настоящими мужчинами», — отметил Певцов в разговоре с NEWS.ru.

Продюсер Федор Попов, который работал над фильмом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» с участием Серебрякова, назвал актера честным и искренним человеком.

«Алексей Серебряков состоялся в профессии, он настоящий гражданин. Да, он резкий, но я знаю много известных людей, делающих цвет нации, которые тоже резки. А что же ему, смотреть сквозь пальцы? Он, повторяю, гражданин, его трогает это, у него есть дети, семья, он в первую очередь заботится о них. Это очень достойно мужчины. Меня поразило то, что его дети приемные, он усыновил двух мальчишек — я об этом не знал, это трогает», — сказал Попов.

Как Серебряков комментировал переезд в Канаду

В 2019 году Алексей Серебряков заявил изданию «Комсомольская правда», что у него были веские причины для переезда.

«Я уехал в Канаду не потому, что там комфортней и сытнее. А потому что, во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты. Чтобы они увидели: мир большой. В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым. Для меня нет в жизни ничего важнее, чем моя семья. Я хочу, чтобы мои дети стали гражданами мира. Что в этом плохого?» — сказал актер.

Серебряков отметил, что был и остается русским человеком, большую часть года проводит в России на съемках и у него нет канадского паспорта.

Что говорил актер о возвращении из Канады в РФ

В 2021 году после одиннадцати лет жизни в Канаде Серебряков вернулся в Россию. Впервые об этом стало известно на светском мероприятии. В интервью изданию «Москвич» он прокомментировал свое возвращение.

«Я русский артист, я играю в России, плачу немаленькие налоги, и паспорт у меня российский. Очевидно, что если я снимаюсь три сезона в „Докторе Рихтере“, а каждый съемочный период минимум полгода, то все это время я провожу в России. И говорить об отъезде как таковом достаточно сложно. Да, я переместился с детьми для обучения… Массы злятся, потому что у нас у большинства населения нет такой возможности — выехать», — отметил Серебряков.

В 2023 году актриса Алена Хмельницкая, которая много лет дружит с женой актера Марией, в интервью RTVI отметила, что в Канаде Серебряковы учили детей и, по сути, из России не уезжали.

«У них есть два прекрасных сына: Степа и Даня, мои крестники. И у одного из мальчиков были некие проблемы. И надо было… В общем, в Канаде более человечное отношение к детям. У нас в России отношение к детям с особенностями очень сложное, скажем так. Они поехали туда по многим причинам учить детей. Но что значит поехали? Леша продолжал здесь работать, Маша ездила туда-сюда, а там учились мальчишки, которые замечательно окончили школу, поступили в университеты и все. Поэтому все эти разговоры про «уехал» — это не совсем так. Они сейчас живут в России и отучили детей. Дети взрослые, они будут уже дальше сами определяться, где они и что они. Я, честно говоря, не очень понимаю все эти дрязги и обсуждения «уехал, приехал». Это абсолютно законная история. Слушайте, ну люди ездят по миру, работают там, работают сям. Это нормальное право человека», — отметила актриса.

Что говорил Серебряков об СВО

Серебряков не делал никаких публичных политических высказываний о специальной военной операции РФ на Украине. Он не давал интервью на эту тему, аккаунты в соцсетях он не ведет.

В 2023 году заслуженный артист РФ Алексей Огурцов в YouTube-шоу «Так сказать» заявил, что Серебряков покаялся и занимается гуманитарной помощью Донбассу.

«Сейчас возит животных из Луганска в свои приюты. То есть Лешка осознал, публично объяснил свою позицию, которую, по его словам, неправильно поняли. Он думал в голове об одном, а получилось немного по-другому. Да, он выступил и покаялся», — отметил коллега Серебрякова.

В том же году стало известно, что актер сотрудничает с благотворительным фондом «Доктор Лиза», отправляет туда гонорары, заработанные в театре, и помогает пострадавшим детям из новых российских регионов. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опубликовал видео в соцсетях, в котором Серебряков рассказывает о лишившейся ноги и руки девочке из Горловки.

«Он не афиширует свою благотворительную деятельность и у него нет аккаунтов в соцсетях. Поэтому я уговорил его записать короткое видео», — сообщил тогда Расторгуев.

Почему отменили спектакль с Серебряковым

Осенью 2023-го и в феврале 2024-го в Екатеринбурге, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле и Архангельске отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. В прошлом году организаторы утверждали, что так получилось из-за технических неполадок. В этом местные жители обратились к региональным властям и попросили отменить постановку.

Например, в Ярославле активист Сергей Казанский объяснил, что живущим за границей Раппопорт и Серебрякову не стоит предоставлять государственную концертную площадку.

Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт никак не комментировали ситуацию со спектаклем. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский, который видел эту постановку, был удивлен решением ярославских властей.

«Мне кажется, что в такие непростые времена, как нынешние, очень важна идеологическая и разъяснительная работа, потому что чувство самосохранения возбуждает инстинкты, которые могут сильно перегибать в вопросах опасности. Думаю, что было бы, наоборот, правильнее, познакомившись с этим спектаклем, объяснить взволнованным гражданам, которые его еще не видели и мало что знают о настоящей позиции Раппопорт и Серебрякова, что это очень патриотическая история», — отмечал он.

Чем сейчас занимается Серебряков

В прошлом году Серебряков снялся в триллере «Бешенство», сериалах «Спасти единственного сына» и «Белый список». В 2024-м запланировано четыре кинопроекта с актером: «Монохром», «Единица Монтевидео», «Игры» и «Лотерея». Серебряков не дает интервью и редко посещает светские мероприятия.

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