Дмитрий Ульянов рассказал о ритме жизни в Москве

Известный российский актер Дмитрий Ульянов заявил, что, находясь в Москве, не ощущает того же, что люди из маленьких городов. О жесткости и жестокости столицы он высказался в интервью журналу «Москвич Mag».

«Мне говорят, что в Москве "ритм", а я не понимаю, что такое "ритм Москвы" — он и так мой. Я не ощущаю здесь того, что ощущают люди из маленьких городов. Москва для меня не жестокий и не жесткий город, мне, например, страшно за рулем в Перми», — отметил артист.

По словам Дмитрия Ульянова, Москва «дарит ощущение своего города на запахо-клеточном уровне». Актер признался, что не может жить без особого запаха столицы, состоящего из смеси пыли и асфальта.

Ранее российский актер Илья Любимов назвал Москву лучшим городом Земли.