Рене Зеллвегер впервые застали на съемках четвертой части «Бриджит Джонс» с экранными детьми

В Лондоне вовсю идут съемки четвертой части фильма «Бриджит Джонс». Вот что известно о сиквеле на данный момент: Колин Ферт, он же главная любовь героини Марк Дарси, увы, к съемочной команде не присоединился, любимая Бридж оказалась вдовой с двумя детьми на руках, а еще влюбилась в молодого парня. В общем, «настоящая пума», как однажды назвал персонажа источник, учится жить без мужа и строит жизнь заново. Кто исполнит роль молодого любовника Бриджит, мы уже знаем. А накануне появились и первые закадровые фото актрисы Рене Зеллвегер с ее экранными детьми.

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О юных актерах неизвестно почти ничего, но имена их персонажей — Билли и Мэйбл. Первый, как мы помним, родился в конце третьего фильма о Бриджит Джонс, который, собственно, и был посвящен появлению малыша на свет. В новом фильме Билли предстанет перед зрителями уже совсем повзрослевшим.

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Однако дети не единственное, что привлекло внимание фэнов. На съемках Рене была замечена в легендарной красной пижаме, в которой она появилась в самой первой кинокартине о Бриджит Джонс. Таким образом художники решили напомнить зрителю, с чего все начиналось. Только теперь этот культовый наряд Бриджит без стеснения носит в повседневной жизни. И это еще не все! На шее актрисы был замечен кулон с буквой D — так, пишет Daily Mail, Рене, то есть Бриджит, отдает дань уважения своему покойному избраннику Марку Дарси.

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Не можем не заметить, что Рене Зеллвегер на этих кадрах словно только что встала с кровати, а переодеваться было неохота — и это, конечно же, стиль Бриджит. Неповторимый! Поклонники это тоже оценили: