Украина, уход из кино, два брака: куда пропал актер Станислав Бородокин

Актер Станислав Бородокин прославился ролями в советских фильмах «Таежный десант» и «Рожденная революцией». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

© Кадр из фильма «Последняя иллюзия»

Чем известен Станислав Бородокин

Артист родился 23 октября 1944 года в селе Кочки Новосибирской области. Его отец был военным, из-за чего семья часто меняла место пребывания. Станислав Бородокин с 1955 года жил на Украине, в Виннице. В 1962 году переехал в Москву и окончил ВГИК.

Бородокин дебютировал в кино на первом курсе обучения в фильме «Люди и звери», где исполнил роль Вовки. В 1965 году сыграл главную роль в картине Владимира Краснопольского и Валерия Ускова «Таежный десант».

Актер также снимался в лентах «Инспектор уголовного розыска», «Командир счастливой „Щуки“», «С тобой и без тебя», «Рожденная революцией», «Мишка, малыш и другие». Артист с 1969 по 1989 год служил в Театре киноактера.

Что известно о личной жизни Станислава Бородокина

Станислав Бородокин в первый раз женился на заслуженной артистке РФ Наталье Фекленко. В этом браке родилась дочь Дарья, которая носит фамилию и отчество матери. Дарья Фекленко пошла по стопам родителей и стала актрисой. Ее можно увидеть в лентах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Развод», «Звоните ДиКаприо!».

Во второй раз артист официально оформил отношения с работницей театра им. Моссовета Ириной. Супруга родила артисту сына Даниила.

Почему Бородокин перестал сниматься в кино

Станислав Бородокин перестал получать главные роли в конце 1970-х. Сначала режиссер Сергей Бондарчук предложил ему сыграть незаметного бойца в картине «Они сражались за Родину», а позднее актера пригласили на эпизодическую роль расклейщика объявлений в картине «Поэма о крыльях».

Актер принял решение уволиться с «Мосфильма», однако изредка соглашался на эпизодические роли. Так, в 1992 году он появился в фильме «А спать с чужой женой, хорошо?!», а в 2019-м — в сериале «Екатерина. Самозванцы».

Чем сейчас занимается Станислав Бородокин

После ухода из Театра киноактера и прекращения съемок артист перешел в театр-студию «Драматург», где проводил творческие встречи, поэтические вечера и беседы со зрителями. В культурном учреждении он проработал до 2005 года и при достижении 60 лет вышел на пенсию.

Артист появился на экране лишь в 2020 году в короткометражном фильме «Последняя иллюзия». Фильм рассказывает историю когда-то популярного фокусника, который пытается сохранить свою востребованность, но выясняет, что с годами он стал неинтересен публике. Тогда актер заявил, что участие в картине — его прощальный поклон зрителям.

По данным СМИ, последние 20 лет артист вместе с супругой живет на даче в Подмосковье и ведет спокойный образ жизни. Бородокин поддерживает отношения с дочкой от первого брака.