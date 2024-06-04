Слава Копейкин, Яна Енжаева и Рузиль Минекаев на премьере криминальной комедии «На автомате»

В Парке Горького состоялся закрытый показ сериала Бориса Акопова «На автомате» — одного из самых ожидаемых проектов этого лета, который уже успели окрестить главным претендентом на звание «Слово пацана» этого года.

© Кадр из сериала «На автомате»

Каждый день братьев-подростков Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учёба, сигаретка за гаражом, склад с оружием… стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро срубить лёгкие деньги, ведь надо всего-то продать автоматы в даркнете. Но где оружие, там и опасные люди — тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.

Режиссёром «На автомате» выступает Борис Акопов, обладатель главного приза «Кинотавра» за фильм «Бык».

Актёрский тандем исполнителей главных ролей — Славы Копейкина и Дениса Косикова — был отмечен специальными призами жюри и Гильдии кастинг-директоров России на фестивале Original+.

Также в сериале сыграли Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Сергей Епишев, Александра Урсуляк, Рита Галич, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Илья Лейбин, Марианна Шульц и другие.

Показ посетили блогеры, режиссёры, сценаристы, актёры, продюсеры и представители индустрии: Рузиль Минекаев, Стас Круглицкий, Софья Лебедева, Марк Эйдельштейн, Яна Енжаева, Илья Виногорский, Софья Аржаных, Антон Рогачёв, Александра Киселева, Владимир Гарцунов, Сергей Новосад, Анастасия Талызина, Владимир Канухин, Катя Кабак, Ярослав Могильников, Тереза Диуро, Ульяна Пылаева, Диана Милютина, Соня Присс, Николай Чумаков, Андрей Савочкин, Андрей Бабаев, Анна Титова и другие.