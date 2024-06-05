Умер актер из сериала "Доктор Кто" Уильям Расселл

Актер Уильям Расселл, сыгравший учителя Яна Честерсона в первых двух сезонах сериала "Доктор Кто", умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщила газета The Sun.

© Кадр из фильма "Возвращение святого" 1953 года

По данным издания, он умер в понедельник. Обстоятельства смерти пока неизвестны.

Расселл родился 19 ноября 1924 года в городе Сандерленд на севере Англии. С ранних лет он интересовался актерской деятельностью. Образование получил в Оксфордском университете. В период 1963-1965 годов Расселл снялся в 78 эпизодах первых двух сезонов "Доктора Кто", став одним из четырех членов оригинального актерского состава сериала. После ухода из сериала озвучивал аудиорассказы по этой франшизе, а в 2022 году вернулся к своей роли в рамках спецэпизода "Сила Доктора".

Помимо франшизы "Доктор Кто" Расселл прославился благодаря ролям капитана британской авиации в фильме "Большой побег" и Теда Салливана в сериале "Улица коронации" (1960 - настоящее время), а также работам в некоторых других картинах.