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Майкл Китон назвал «странным» агрессивный мерчендайзинг «Битлджуса»

В недавнем интервью изданию Empire Майкл Китон высказался про то, как его персонаж, Битлджус, стал популярным благодаря выпускаемому мерчендайзингу по франшизе. Артист назвал это странным.

Майкл Китон назвал «странным» агрессивный мерчендайзинг «Битлджуса»
© Кадр из фильма «Битлджус 2»

Китон отметил, что ему пришлось вспомнить, с чего к нему вообще пришла идея сыграть Битлджуса. Её он назвал явно глубже того, что сейчас по франшизе выпускают кофейные кружки и чехлы от клюшек для гольфа.

Я должен был спросить себя: «О чём вообще думала моя необычная фантазия, когда я соглашался на роль?» В отличие от кофейной кружки или чехла от клюшки для гольфа.

Премьера ленты, которая продолжит события оригинального «Битлджуса», состоится 6 сентября в кинотеатрах по всему миру. К главной роли вернулся Китон, с ним в ленте сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и Моника Беллуччи.

Актеры
Битлджус
Дженна Ортега
Уиллем Дефо
Вайнона Райдер
Майкл Китон
Моника Беллуччи