Как живет актер Даниил Спиваковский

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский продолжает творческую деятельность.

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Какие проекты с его участием выйдут в скором времени, что известно о личной жизни актера и его политической позиции?

Чем известен Спиваковский

Даниил Спиваковский родился 28 августа 1969 года в Москве. Первое образование он получил в Московском университете на факультете психологии, второе — в ГИТИСе.

Актер снимался в картинах «Мигранты», «Воровка», «Мой сводный брат Франкенштейн», «Виола Тараканова», «Кинофестиваль», «Лифт», «Королев», «Сиделка», «Иллюзия страха», «Застава Жилина», «Черный баран», «Одну тебя люблю», «Лектор», «Криминальные обстоятельства», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Клетка», «Снег и пепел», «Неподсудные», «Воротничок», «Презумпция невиновности», «Подольские курсанты», «Серебряный волк», «Казнь», «Раневская», «Фронтовая любовь» и других.

Всего в его фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Спиваковского

Первой женой Даниила Спиваковского была народная артистка России Анна Ардова. В браке они прожили около года.

Вторая жена Спиваковского — молодая стюардесса по имени Светлана. На момент свадьбы ей было 19 лет.

«Предложение Светлане я сделал в поезде Санкт-Петербург — Москва. Она согласилась. Легко отказалась от профессии стюардессы, переехала в Москву. И совершенно не считала это жертвой. У нас со Светой была потрясающая свадьба. Причем мы организовали и провели ее сами. А готовясь к торжеству, еще и сняли фильм об истории нашей встречи. Гостей было не так много — сорок человек, но все остались очень довольны. И говорили, что это был неповторимо веселый, задорный праздник, подобного которому они и вспомнить не могли», — вспоминал артист.



В браке родились дочь Дарья и сыновья Даниил и Андрей.

Что Спиваковский говорил об СВО

Даниил Спиваковский в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» подчеркивал, что он является патриотом. Актер объяснял, что не делает громких публичных заявлений о своей поддержке спецоперации, ВС РФ и государства, но в творческой среде все знают о его позиции.

«Патриотическое отношение мне привили мама, бабушка, дедушка», — отмечал он.



По мнению Спиваковского, необходимо наказывать тех артистов, которые делают антинародные и антигосударственные высказывания.

«Если это уже заявления на грани оскорбления солдат, армии, символов страны — это недопустимо, это преступление. Это недопустимо нигде в мире, и за это нужно не просто ролей лишать — это преступление, за которое человек должен быть наказан», — уверен артист.



Чем сейчас занимается Спиваковский

Даниил Спиваковский продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановках «Вредные привычки», «Взрослые игры», «Кадриль», «Искуситель», «Ищу мужа», «Таланты и поклонники», «Поздняя любовь», «Укрощение строптивой», «Мизери» и «Внимание на меня».

В 2023 году артист снялся в проектах «МаскЕрад», «Метод уборщицы» и «Отмороженные».

В 2024 году вышел сериал «Ректор» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «9 секунд» и «Александр I» со Спиваковским.