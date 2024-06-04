Критика Киркорова, Shaman, маленькая пенсия: как живет Галина Стаханова

Актриса Галина Стаханова продолжает творческую деятельность. Какие фильмы с ее участием недавно вышли, что она говорила о Филиппе Киркорове и SHAMAN?

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Чем известна Стаханова

Галина Стаханова родилась 12 октября 1940 года в Москве.

Она училась в школе рабочей молодежи. Некоторое время работала телефонисткой. В 1960–1962 годах была ученицей гримера в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

В 1961 году Галина Стаханова впервые появилась в кино, сыграв в эпизоде в комедии «Девчата».

В 1962–1964 годах она работала начальником отдела снабжения в ГИТИСе. С 1965 года была костюмером Дома культуры МГУ и администратором в группах на киностудии «Мосфильм».

с 1965 года Стаханова выступала в Студенческом театре МГУ. С 1973 года работала в отделе снабжения Центрального стадиона имени В. И. Ленина.

До 1982 года артистка также служила в Театре Романа Виктюка в Доме культуры «Москворечье». С 1985 года работала старшим контролером Дворца спорта «Лужники».

С середины 1980-х годов Стаханова стала все чаще появляться на экранах, но во второстепенных ролях. Она снималась в картинах «Куколка», «Скорый поезд», «Астенический синдром», «Любовь с привилегиями», «Мы везем с тобой кота», «Чужая сторона», «Настя», «Хоровод», «Самозванцы», «Марш Турецкого», «Сыщики», «Две судьбы», «Пятый ангел», «Возвращение Мухтара», «Ночной дозор», «Полнолуние», «Аэропорт», «Лебединый рай», «Волчица», «День гнева», «Ранетки», «Я лечу», «Дом на Озерной», «Елки», «Анжелика», «Черная метка», «Светофор», «Тонкая грань», «Стройка», «Вышибала», «Отчий берег», «Хороший день», «Все хорошо», «Не дождетесь» и других.

Всего в ее фильмографии более 190 работ.

«Я роли не играю, я их проживаю сердцем», — отмечала актриса.



Что известно о личной жизни Стахановой

Галина Стаханова никогда не была замужем.

В молодости она встречалась с народным артистом СССР Роланом Быковым. Они познакомились в студенческом театре МГУ. Стаханова в программе «Судьба человека» рассказывала, что однажды попала в больницу с заражением крови, но в процессе обследования выяснилось, что она беременна. Спасти ребенка не удалось, и сама актриса тоже чудом избежала смерти. Она провела в больнице полгода, однако за это время Быков навестил ее лишь однажды.

«Разумеется, на фоне сепсиса я ребенка потеряла, был выкидыш. Я тогда чуть не умерла. Родственникам звонили и говорили, что я на краю смерти, двумя ногами в могиле. Полгода провела в больнице. За это время Ролан навестил меня один раз. Меня спасли. Ну а мы с Роланом расстались», — вспоминала артистка.



В 35 лет Стаханова решила «родить для себя». Ее дочь Мария окончила медицинский институт и преподает в вузе. Она также подарила актрисе внучку Елизавету.

«Молю Бога о том, чтобы дал здоровья всем нам. Если бы коленочки у меня не болели, то было бы вообще все идеально. Мое главное счастье — дочь и внучка. Я благодарна Богу за них, большего мне не нужно», — говорила Стаханова.

Что Стаханова говорила о Киркорове и SHAMAN

Галина Стаханова признавалась, что творчество певца Ярослава Дронова (SHAMAN) «рвет ей душу». Особенно артистка выделила его песню «Реквием», посвященную погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

«Я думаю, что он правда патриот, потому что так не споешь. Так душу не оголишь, извините меня. И вот последнее тоже, выстрелила песня о „Крокус Сити“. Ведь он же сразу выдал песню, это 22.03.24», — говорила она в программе RTVI «Легенда».



Также Стаханова сравнила SHAMAN с народным артистом России Филиппом Киркоровым и заявила, что творчество первого ей ближе и нравится больше.

«Я когда его услышала, эту песню „Я русский“ — ой! Слушайте, ну вот тоже вроде с надрывом все. Но вот концерт Киркорова я не могу выслушать целиком. Ну вот раздражает он, одну-две песни послушаю, и все. А у SHAMAN — душу рвет», — добавила она.



Какую пенсию получает Стаханова

Галина Стаханова рассказывала, что получает выплату по старости в размере 33 тысяч рублей в месяц.

«Я получаю примерно 33 тысячи в месяц. Конечно, и этой суммы не всегда хватает, так как львиная доля уходит на лекарства. Никаких льгот у меня нет, все покупаю за свои деньги. Конечно, бывает трудновато», — признавалась она.



При этом актриса помогает дочке и внучке.

«Я ей помогаю. У нее внучка на руках. Ребенка нужно одеть, купить что-то, оплатить репетиторов. Иногда я подрабатываю и деньги им отдаю. Вернее, у нас есть общий котел, куда мы сбережения складываем», — объясняла Стаханова.



Чем сейчас занимается Стаханова

Галина Стаханова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в комедиях «Теща» и «Рассмеши меня». В 2024 году также вышел фильм «Чертов камень» с ее участием.